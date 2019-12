V. Guimarães entrega bens alimentares a 14 instituições

Com a quadra natalícia a aproximar-se a passos largos, o V. Guimarães já adotou o espírito da época e concretizou uma missão solidária para ajudar os mais carenciados.Em conjunto com a claque White Angels, o emblema vitoriano realizou uma recolha de bens alimentares ao longo das últimas semanas, bens esses que foram simbolicamente entregues a 14 instituições da cidade, na manhã desta sexta-feira.A iniciativa teve lugar precisamente na sede da claque e contou com a presença de várias figuras de proa do universo vitoriano, entre elas Miguel Pinto Lisboa, presidente do clube, e Neno, atual embaixador.