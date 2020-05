V. Guimarães ganhou a corrida por Jadan Raymond

Jadan Raymond já é jogador do V. Guimarães. A SAD vimaranense garantiu a contratação do médio, de apenas 16 anos, que terminava contrato com o Crystal Palace no final do próximo mês.





Na corrida pelo prodígio inglês estavam tambéme Valencia. O Vitória terá agora de pagar os diretos de formação ao clube do sul de Londres pelo canhoto que deu nas vistas na Syrenka Cup, na Polónia, competição que a seleção sub-17 da Inglaterra venceu em setembro do ano passado.O jovem tem também nacionalidade galesa e chegou a jogar nos escalões jovens da seleção do País de Gales. Deverá alinhar nos escalões de formação ou na equipa B do V. Guimarães.