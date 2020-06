V. Guimarães garante avançado de 18 anos da Sampdoria

O avançado Bruno Amado, de 18 anos, reforçou o Vitória de Guimarães até ao final da temporada 2022/23, informou este domingo uma nota publicada pelo clube da Liga NOS no seu site oficial.

Jogador com dupla nacionalidade - cabo-verdiana e portuguesa -, Bruno Amado representava os italianos da Sampdoria antes de regressar a Portugal para jogar pelo emblema de Guimarães, uma decisão que o deixou "muito feliz".

"Sempre gostei do Vitória e é, para mim, uma honra representar este clube. Aquilo que posso prometer é que me vou entregar a 100 por cento e trabalhar muito para continuar a evoluir enquanto jogador e pessoa", frisou o atleta, na nota publicada no sítio oficial dos vitorianos.