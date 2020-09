V. Guimarães inicia comemorações do 98.º aniversário

O V. Guimarães iniciou esta terça-feira as comemorações do 98.º aniversário. Cumprindo a tradição, o presidente dos vimaranenses, Miguel Pinto Lisboa, hasteou a bandeira do clube junto à entrada principal do Estádio D. Afonso Henriques, na companhia dos restantes elementos dos Órgãos Sociais.





A dois anos do centenário do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa referiu que "nesta data, cumpre-nos honrar os que nos antecederam na direção do Vitória na condução dos seus destinos. A todos eles, o nosso agradecimento pelo que o Vitória é hoje". "O nosso compromisso é com os vitorianos, com o Vitória, para honrar o passado e construir um futuro que seja risonho. Estamos cá para isso. É esse o compromisso que hoje renovamos", acrescentou.Já o presidente da assembleia geral, José Antunes, desejou "votos de sucesso", à direção de Miguel Pinto Lisboa. "O trabalho e esforço que fazem para dotar o Vitória com condições para ombrear com os maiores do nosso desporto merece melhores resultados. Mais do que nós, a Direcção quer o bem do Vitória, o melhor para o Vitória. Acreditamos nesta Direcção e assim o esperamos. Aos nossos atletas, técnicos e staff da equipa A aos Afonsinhos, passando por todas as modalidades, desejo um ano cheio de sucessos para o seu e nosso orgulho".