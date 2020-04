V. Guimarães interessado no avançado flaviense André Luís

O avançado do Chaves, André Luís, estará nos planos do V. Guimarães para a temporada 2020/2021.





De acordo com informações reveladas pelo site futebolatino.lance.com.br, os vimaranenses já demonstraram interesse no ponta-de-lança dos transmontanos. Contudo, não estarão sozinhos na corrida pela contratação do avançado, que também tem sido observado pelo Almeria, de Espanha, e Necaxa, do Brasil.Na segunda época em Chaves, André Luís já marcou 16 golos, 11 na Liga, três na Taça de Portugal e dois na Taça da Liga. O avançado foi utilizado em 30 jogos até à suspensão das competições.Em declarações publicadas no site futebolatino.lance.com.br, o avançado Luís disse estar "feliz por saber das sondagens" de clubes de patamares superiores, ressalvando que o assunto deve ser tratado "pelos meus empresários e pelo clube."