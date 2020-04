V. Guimarães já tem os testes Covid-19 para o plantel

O Vitória já se preparou convenientemente para o regresso aos treinos no relvado, colocando em prática um plano de funcionamento da Academia, procedendo, nomeadamente, à desinfecção dos espaços e à criação de zonas em que não seja possível o cruzamento de pessoas.





Para além disso, esta mesma sexta-feira até já chegaram a Guimarães testes à Covid-19 para que os profissionais do clube possam ser analisados se tal vier a ser necessário.O departamento de futebol dos vitorianos ainda não definiu uma data concreta para o regresso aos treinos na Academia. Sendo certo que alguns clubes já voltaram - ainda que com as indispensáveis precauções - e outros vão fazê-lo nos próximos dias, a verdade é que para o plantel vitoriano ainda não foi estabelecida a altura em que serão retomados os treinos presenciais, uma vez que o clube prefere fazê-lo em absoluta segurança e de acordo com as directrizes da Direcção Geral de Saúde e do seu próprio departamento médico.Seja como for, todos os jogadores do plantel de Ivo Vieira já estão em Guimarães, tendo aqueles que se ausentaram nas últimas semanas regressado poucos dias antes de terminar o período de férias decretado pela SAD presidida por Miguel Pinto Lisboa.De resto, nesta altura só falta mesmo o treinador madeirense juntar-se ao grupo, o que deverá acontecer nas próximas horas.Sublinhe-se que, apesar das férias só terminarem a 30 de Abril, segundo apurámos os jogadores já mostraram disponibilidade para o regresso aos treinos em relvado antes disso, se o clube assim o entender. Todos querem recuperar o tempo perdido, mas o Vitória entende que nesta altura não deve dar passos precipitados, até porque, perante o cenário de retoma da Liga no início de junho, ainda há tempo suficiente pela frente para realizar um género de mini pré-época.