V. Guimarães lembra "gesto amigo e sorriso verdadeiro" de Neno

Através de um longa nota no seu site oficial, o V. Guimarães deixou uma nota a dar conta da morte de Neno, numa sentida mensagem na qual recorda o legado que o guarda-redes, uma figura emblemática da cidade e do próprio clube. Na sua publicação, o conjunto minhoto fala num "ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro."





"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos.Antigo guarda-redes, o internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988. Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional.Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro.A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências.Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros. O Vitória prestará no momento próprio mais informações sobre as cerimónias fúnebres."