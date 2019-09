V. Guimarães leva 19 jogadores à Bélgica com Davidson de regresso

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, convocou esta quarta-feira 19 jogadores para o duelo com o Standard de Liège, na Bélgica, da primeira jornada do Grupo F da Liga Europa, destacando-se o regresso de Davidson.Titular nos primeiros 10 jogos oficiais da época, nos quais marcou três golos, o extremo brasileiro, de 28 anos, falhou os dois últimos encontros da Liga NOS - Rio Ave (1-1) e Aves (triunfo por 5-1) -, após a expulsão diante do FC Porto, para a quarta jornada do campeonato (derrota por 3-0), mas é novamente opção nos vimaranenses.Os convocados, que hoje se deslocaram para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro de forma a embarcarem para a Bélgica, incluem ainda André Almeida, médio até agora utilizado em sete partidas, mas inscrito na prova pela Lista B, por ter 19 anos e ter cumprido toda a formação em Guimarães.Em sentido inverso, o treinador Ivo Vieira deixou de fora quatro dos jogadores inscritos pela Lista A: o lateral direito Victor Garcia e o médio Al Musrati, por lesão, e ainda o central Frederico Venâncio e o ala Marcus Edwards.O Vitória de Guimarães defronta os belgas do Standard de Liège num encontro agendado para quinta-feira, às 17:55 de Lisboa, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, com arbitragem do russo Sergei Ivanov.: Miguel Silva, Douglas e Miguel Oliveira.: Sacko, Tapsoba, Pedro Henrique, Bondarenko, Florent e Rafa Soares.: Mikel Agu, Pepê, Dénis Poha, André Almeida e Lucas Evangelista.: Rochinha, Davidson, Bruno Duarte, André Pereira e Léo Bonatini.