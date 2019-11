V. Guimarães oferece convites em troca de alimentos

O V. Guimarães voltou a lançar uma campanha solidária, desta feita para o jogo com o Portimonense. Através de um vídeo publicado nos meios oficiais do clube, no qual participaram vários jogadores, Ivo Vieira e o próprio presidente, Miguel Pinto Lisboa, o emblema vitoriano apelou aos adeptos para que se unissem numa missão comum: ajudar as famílias carenciadas com alimentos vários.





Em troca, os associados irão receber um convite para o embate com os algarvios. De referir que os alimentos podem ser entregues no Atendimento ao Associado, na Vitória Store do Espaço Guimarães e na sede da claque White Angels, que é também parte integrante desta iniciativa.