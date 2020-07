V. Guimarães oficializa chegada de mais um defesa da Bundesliga

O Vitória anunciou esta quarta-feira mais um reforço para o plantel de Tiago Mendes, novo treinador dos vimaranenses.





"O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo com o FC Colónia para a cedência temporária, por duas épocas, de Yann Aurel Bisseck". O clube esclarece ainda que fica com uma "opção de compra de 85% dos direitos económicos por 900 mil euros."O defesa central, de 19 anos, estreou-se na Bundesliga com apenas 16 anos, tendo sido um dos mais jovens atletas a alcançar o principal campeonato da Alemanha.Jovem internacional alemão participou no Campeonato do Mundo de Sub-17 e esteve, por empréstimo, ao serviço do Roda JC, da Holanda, na última temporada.Recorde-se que ontem, o V. Guimarães havia confirmado a contratação de mais um jogador da Bundesliga, Jonas Carls , que chega a Portugal por empréstimo, de uma temporada, do Schalke 04.