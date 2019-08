V. Guimarães oficializa contratação de Denis-Will Poha

O V. Guimarães oficializou a contratação de Denis-Will Poha, confirmando a notícia avançada por Record. O médio de 22 anos chega por empréstimo do Rennes e os minhotos ficam com opção de compra no final de 2019/20.





Poha é internacional jovem francês e na última época realizou 19 jogos – cinco pelo Rennes e 14 pelo Nancy. Chega para aumentar as opções de Ivo Vieira para o meio-campo, podendo atuar como '6' ou '8'."Estou ansioso por conhecer os meus colegas e poder jogar com eles. Sei que o clube tem uma história de amor entre adeptos e jogadores e estou com muita vontade de sentir esse fervor. É um clube ambicioso que luta sempre pela Europa", disse Poha aos meios de comunicação vimaranenses.