V. Guimarães oficializa contratação de Pepelu

Pepelu foi oficializado esta terça-feira como reforço do V. Guimarães, chegando aos minhotos por empréstimo do Levante. O médio vai representar os vimaranenses na temporada 2020/2021.





O V. Guimarães será o segundo clube português que o futebolista espanhol, de 22 anos, irá representar, depois de ter alinhado na última temporada ao serviço do Tondela, onde realizou 34 jogos e marcou 2 golos.Pepelu já treinou com o restante plantel, estando já às ordens de Tiago Mendes, podendo ter minutos no particular desta quarta-feira frente ao Moreirense, no Estádio D. Afonso Henriques.