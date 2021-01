V. Guimarães oficializa contratação de Rúben Lameiras

O V. Guimarães anunciou esta sexta-feira a contratação de Rúben Lameiras. O médio português, de 26 anos, ex-Famalicão, assinou até junho de 2024 e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.









É Oficial: @RubenLameiras o mais recente reforço do Vitória SC! pic.twitter.com/0ipe9v1eKX — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 8, 2021

Regressado a Portugal precisamente pela porta do Famalicão, na época passada, após vários anos em Inglaterra, Rúben Lameiras deu nas vistas logo a abrir. Marcou, assistiu e foi um dos motores do histórico arranque dos minhotos no regresso à 1ª Liga. Esta temporada deu sequência ao processo de valorização, sendo a grande figura nestas primeiras jornadas, com quatro golos apontados.Predicados que captaram a atenção do Vitória e que levaram o emblema do Berço a avançar em peso para a sua contratação.