V. Guimarães perde em Arouca no primeiro teste de pré-época

O Vitória de Guimarães, equipa da Liga NOS, perdeu este sábado por 2-1 com o Arouca, do Campeonato de Portugal, no primeiro jogo de pré-temporada da equipa de Ivo Vieira.Num jogo disputado no Estádio Municipal de Arouca e dividido em duas partes de 40 minutos, a equipa da casa chegou à vantagem em cima da meia hora, quando Benny desviou com sucesso um livre lateral cobrado por Sanchez. Do lado vitoriano, Rochinha, Nuninho e Guedes, os três homens da frente, tentaram o golo no primeiro tempo, mas sem serem eficazes.Na segunda parte, os vimaranenses sofreriam ainda novo revés, uma vez que Bondarenko tocou com a mão na bola no interior da área, cometendo penálti. Fábio Fortes, aos 47 minutos, não desperdiçou da marca dos 11 metros. Na resposta, Guedes poderia ter reduzido, ao cabecear a bola ao poste.Aos 63 minutos, o conjunto da Cidade Berço faria mesmo o golo que daria o resultado final. Lucas Soares foi derrubado por Thales dentro da área, cabendo a Tapsoba a responsabilidade de converter com sucesso o penálti, o que, mesmo assim, não foi suficiente para evitar a derrota.O Vitória de Guimarães inicia no domingo o estágio de pré-época, que decorrerá ao longo de uma semana em Quiaios, onde disputará dois desafios de cariz particular, frente ao Desportivo das Aves, na próxima quarta-feira, e diante do Famalicão, no próximo dia 14.