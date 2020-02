V. Guimarães promete auxílio na investigação do caso Marega e ataca postura da Liga

O V. Guimarães emitiu, esta segunda-feira, um novo comunicado em relação ao caso de racismo contra Marega, desta feita para manifestar "total disponibilidade para colaborar ativamente na identificação dos verdadeiros responsáveis pela ocorrência de qualquer manifestação" do tipo "no Estádio D. Afonso Henriques".





O emblema vitoriano garante ter iniciado "as diligências de averiguação ao seu dispor, designadamente através da disponibilização das imagens do sistema CCTV", colocando-se, simultaneamente, ao dispor para "se constituir como assistente no âmbito dos processos" iniciados pelas autoridades competentes.Considerando que "o racismo é um ato de traição à fundação do clube", o emblema da cidade Berço promete ser "implacável" face a este tipo de postura, ressalvando, ainda assim, que este "é um problema nacional" que se vem verificando "ao longo de vários anos e em diversos estádios, razão pela qual é necessário algo mais do que "declarações simplistas de repúdio e censura seletivas".O V. Guimarães prosseguiu, rejeitando "vestir a pele de lobo" num problema de grande escala, e terminou o comunicado com um ataque à Liga, que, na ótica dos vitorianos, teve um comportamento de "gravosa desconsideração institucional perpretada pela Liga", "ignorando de forma inadmissível a sua posição de censura e condenação sobre os acontecimentos em causa aquando da divulgação, através das redes sociais, de todas as outras levadas a cabo pelos restantes clubes"."Em face das posições publicamente assumidas pela Polícia de Segurança Pública e pela Procuradoria-Geral da República, o VITÓRIA SPORT CLUBE reitera a sua total disponibilidade para colaborar ativamente na identificação dos verdadeiros responsáveis pela ocorrência de qualquer manifestação de racismo ou discriminação no Estádio D. Afonso Henriques, para o que apela ainda à cooperação dos seus adeptos e associados.Igualmente, o VITÓRIA SC iniciou as diligências de averiguação ao seu dispor, designadamente através da disponibilização das imagens do sistema CCTV do recinto desportivo – que, pasme-se, não se avariou e se mantém em bom estado de funcionamento –, manifestando desde já a sua intenção de se constituir assistente no âmbito dos processos desencadeados pelas autoridades judiciais competentes.O racismo é um ato de traição à fundação do clube, perante o qual o VITÓRIA SC e os seus adeptos serão, como sempre foram, verdadeiramente implacáveis. No entanto, é imperioso assinalar que este é um problema de dimensão nacional, que se repete e vem repetindo ao longo de vários anos e em diversos estádios, ao qual as entidades com responsabilidade governativa não se podem alhear com declarações simplistas de repúdio e censura seletivas.Com efeito, não é admissível pretender que o VITÓRIA SC vista a pele de lobo defronte um problema social que já conheceu condenações efetivas no plano desportivo nacional e internacional, contando embora com o silêncio e a parcimónia de todos os órgãos e entidades que agora prontamente se pronunciaram. São conhecidos os casos de racismo, de glorificação da morte, de homicídio, de violência e de discriminação no futebol português, todos sem a indignação correspondente.O VITÓRIA SC não admite que o bom nome e imagem do clube e dos seus adeptos sejam oportunamente colocados em causa por conta de um ato criminoso que não representa, antes afronta, a sua forma de estar, sentir e atuar.Por ser assim, é ao lado de todos – e tem de ser com todos – que o VITÓRIA SC se posiciona na promoção de um desporto igual e universal, sem lugar nem tempo para a violência, racismo, xenofobia, intolerância ou discriminação.Finalmente, cumpre registar a gravosa desconsideração institucional perpetrada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional contra o VITÓRIA SC, ignorando de forma inadmissível a sua posição de censura e condenação sobre os acontecimentos em causa aquando da divulgação, através das redes sociais, de todas as outras levadas a cabo pelos restantes clubes.O racismo é condenável e o VITÓRIA SC também o condena."