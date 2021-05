V. Guimarães punido com mais dois jogos à porta fechada e com recurso a caminho

Depois de ser punido com três jogos à porta fechada em virtude dos cânticos racistas dos adeptos contra Marega e de ter visto acrescer a essa pena um encontro adicional pela falta de som nas imagens do sistema de videovigilância desse mesmo encontro, com multa de 5 mil euros, o V. Guimarães voltou a ser punido com a interdição do Estádio D. Afonso Henriques e multa de 13 mil euros, desta feita pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.





Em causa estão factos ocorridos em dois jogos: primeiro, frente ao Sp. Braga, a 19 de novembro de 2019, depois contra o Benfica, a 4 de janeiro de 2020. Sobe, assim, para seis o número de jogos à porta fechada que os vitorianos terão de realizar, sendo que, desses, um já foi cumprido, diante do Famalicão.Ainda assim, em comunicado, o Vitória garante que vai impugnar a decisão da APCVD relativa aos dois jogos de castigo, assim como a decisão do Conselho de Disciplina da FPF em aplicar um jogo de interdição por causa das referidas falhas no sistema de videovigilância.Ora, no caso da decisão da APCVD, a mera interposição do recurso trava os efeitos da condenação, ao passo que, no caso da decisão do CD da FPF, vai requerer também a suspensão do castigo.