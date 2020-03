V. Guimarães reage às declarações de Paulo Lopo sobre Caso Tapsoba: "Alheamento obstinado da realidade"





Leixões fez queixa na FIFA, UEFA e Liga reclamando ter direito a 25 por cento da transferência do central para o Bayer LeverkusenO V. Guimarães reagiu em comunicado, esta manhã, às declarações de Paulo Lopo na edição desta segunda-feira de Record, onde explica porque o Leixões fez queixas na FIFA, UEFA e Liga reclamando 25 por cento do valor da transferência de Tapsoba do Vitória para o Bayer Leverkusen."A razão de ser destas declarações apenas se explicam por alheamento obstinado da realidade. O Vitória cumpriu rigorosa e escrupulosamente os termos contratuais a que se encontrava adstrito. Não deixaremos de acionar as medidas de reação necessárias contra a sociedade desportiva em questão", pode ler-se no comunicado dos minhotos.Perante o teor das declarações do presidente do conselho de administração da Leixões Sport Clube – Futebol, SAD ao jornal Record, cuja razão de ser apenas se explica por alheamento obstinado da realidade, o VITÓRIA SPORT CLUBE entende dever prestar o devido esclarecimento.Desde logo, importa assinalar que estamos certos de que o desfecho de qualquer queixa eventualmente apresentada pela Leixões SAD, a existir, será breve e não redundará em punição ou censura ao VITÓRIA SC.Por um lado, porque o VITÓRIA SC cumpriu rigorosa e escrupulosamente os termos contratuais a que se encontrava adstrito, bem como os deveres e obrigações previstos na lei e na regulamentação desportiva aplicável. Aliás, se assim não fosse, decerto que não teria sido o VITÓRIA SC a demandar judicialmente a Leixões SAD junto do TAD.Por outro, porque o entendimento pugnado pelo presidente daquela sociedade desportiva, assente na circunstância de o VITÓRIA SC ter negociado e transferido o jogador Edmond Tapsoba sem o envolvimento da Leixões SAD, apenas vem demonstrar que desconhece, em absoluto, as normas regulamentares emanadas pela FIFA e pela FPF sobre a influência de terceiros na política de transferências dos clubes.Todavia, tamanha aleivosia, por não ser primária, não pode ser justificada pelo desespero nem legitimada pela ignorância, pelo que o VITÓRIA SC não deixará de assumir as medidas de reação necessárias contra a sociedade desportiva em questão.