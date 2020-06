V. Guimarães segura avançado João Pedro mais dois anos

O V. Guimarães garantiu a continuidade do avançado João Pedro por mais duas temporadas. O contrato do atacante terminava no final da época, mas depois de demoradas negociações a SAD vitoriana assegurou a sua permanência por mais dois anos, com outros dois de opção.

O ponta-de-lança, de 23 anos, foi promovido esta época à equipa principal, tendo já marcado três golos em 10 jogos. Foi, por exemplo, o autor do golo na partida com o Santa Clara.

Na senda da aposta em jovens jogadores, os vimaranenses asseguraram mais dois reforços. O extremo Diogo Ferreira, de 18 anos, deixou o Sacavenense para integrar os sub-23 e equipa B. O avançado Eurichano Setila, de apenas 16 anos, chega ao V. Guimarães proveniente dos escalões de formação do FC Porto.