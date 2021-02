V. Guimarães sem alterações nos convocados para duelo com Farense

A convocatória do Vitória de Guimarães para a receção de quarta-feira ao Farense, em jogo referente à 14.ª jornada da Liga NOS, é igual à da partida com o Rio Ave, disputada no sábado.

Segundo a nota publicada no sítio oficial vitoriano, o treinador João Henriques convocou os mesmos 23 jogadores que chamara para o duelo com os vila-condenses, relativo à 19.ª jornada do campeonato, que terminou com uma derrota vimaranense (3-1).

A lista apresenta, porém, uma alteração e uma inclusão face ao elenco originalmente escolhido para o jogo, que estava marcado para 16 de janeiro e teve de ser adiado devido ao gelo visível no relvado do Estádio D. Afonso Henriques: o guarda-redes Jhonatan, então convocado, perdeu o lugar para Celton Biai e o médio Mikel Agu, então lesionado, está agora nas opções.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da Liga NOS, com 31 pontos, e o Farense, 15.º, com 16, está agendado para as 21:45 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

- Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.