V. Guimarães vai ao Luxemburgo na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa

O Vitória vai iniciar a temporada oficial desta quinta-feira a oito dias, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, e há pouco ficou a conhecer o adversário: é o Jeunesse Esch.





A equipa do Luxemburgo eliminou o Tobol na primeira pré-eliminatória, depois de um nulo na semana passada em casa e, hoje, um empate a uma bola no Cazaquistão. Por ter marcado um golo fora de casa, é o Jeunesse a seguir em frente.O primeiro duelo entre o Vitória e o Jeunesse vai realizar-se já na próxima semana, no Luxemburgo, sendo que uma semana depois haverá novo confronto, já no Estádio D. Afonso Henriques.