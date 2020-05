V. Guimarães vai iniciar campanha de recolha de alimentos para famílias carenciadas

O V. Guimarães tem dito 'sim' à solidariedade durante este tempo de pandemia do coronavírus. Desta vez, o emblema da Cidade Berço associa-se à Câmara Municipal de Guimarães e à claque 'White Angels' para uma campanha de recolha de alimentos a iniciar amanhã e que se prolongará até 24 de junho em diversas superfícies comerciais do concelho.





"Neste contexto difícil que a sociedade atravessa, o Vitória Sport Clube, através do Vitória Solidário, não podia deixar de cumprir o seu papel social e a responsabilidade que naturalmente tem. Em articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, que identificou as famílias necessitadas, e com o apoio dos White Angels, vamos dar a mão a quem mais precisa. É a hora. É a hora de olhar pelos outros e, juntos, ultrapassarmos este momento difícil para todos", escreveu o V. Guimarães no seu site oficial