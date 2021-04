V. Guimarães vai marcar AG para maio

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do V. Guimarães, o padre José Antunes, vai agendar a Assembleia Geral Extraordinária solicitada pela Direcção de Miguel Pinto Lisboa para maio.





O pedido para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária não surpreendeu José Antunes. "A Mesa da Assembleia Geral recebeu com muito agrado o pedido da Direção, que tem como objectivo esclarecer a nebulosa que anda por aí. Vamos reunir para agendar a Assembleia, porque vou corresponder ao pedido da Direção. Temos de ter em atenção a data por causa das fases finais das equipas de basquetebol e andebol. Além disso, deverá acontecer apenas depois do final da época desportiva das equipas de futebol", revelou a, notando ainda a "necessidade de cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde".Face aos acontecimentos das últimas semanas, o presidente da Assembleia Geral reconheceu a pertinência da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária. "No seu pedido de convocatória, o senhor presidente da Direção mostra isso mesmo. Perante o que se vê à volta do V. Guimarães, era necessário haver uma clarificação. O senhor presidente não está aqui para fugir às questões, enfrenta-as. É nas Assembleias que se conversa e se debate o V. Guimarães do presente e do futuro. Vamos ter uma Assembleia para a Direção conversar com os sócios e expor a sua posição, que é sempre para o bem do V. Guimarães. Confio que assim seja. Por isso, que não fiquem dúvidas que marcarei a Assembleia porque não estou aqui para dar cobertura a ninguém."