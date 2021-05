V. Guimarães vai premiar André Amaro com renovação do contrato

O V. Guimarães vai premiar o defesa central André Amaro com a renovação do atual contrato, que termina em junho de 2023.





De acordo com as informações apuradas, a SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa já chegou a acordo com o jogador para a extensão do vínculo, por mais duas ou três temporadas, com uma substancial melhoria das condições contratuais. Ao mesmo tempo, a cláusula de rescisão do defesa vai passar de 30 para 50 milhões de euros.André Amaro foi promovido à equipa principal dos vimaranenses pelo técnico João Henriques, que já deixou o clube, e foi utilizado em 11 partidas, apesar de contar com apenas 18 anos.Natural de Coimbra, André Amaro chegou a Guimarães no verão de 2018, proveniente dos sub-17 da Académica.