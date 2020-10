V. Guimarães vai recorrer do castigo de três jogos à porta fechada no caso Marega

O Vitória emitiu um comunicado onde reforça que vai recorrer do castigo aplicado, com multa de 55 mil euros e três jogos à porta fechada, pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto, na sequência do 'Caso Marega'





Eis o comunicado dos vitorianos na íntegra:"O Vitória Sport Clube confirma ter sido notificado, pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), das seguintes decisões no âmbito do Processo de Contraordenação n.º 1-266-2020, relativo ao jogo Vitória SC x FC Porto referente à épocaI Liga 2019/2020:- Coima no valor global de 55.000,00€;- Sanção acessória de realização de um jogo à porta fechada por violação do dever de garantir o cumprimento das regras e condições de acesso e permanência de espectadores no recinto desportivo;- Sanção acessória de realização de um jogo à porta fechada por apoio a Grupo Organizado de Adeptos (GOA) não registado;- Sanção acessória de realização de um jogo à porta fechada por violação do dever de zelar pelo comportamento dos GOA.Não podendo deixar de registar que esta decisão tenha sido publicamente pré-anunciada pelo Presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, ao arrepio de todas as formalidades processuais, o Vitória Sport Clube informa que vai apresentar o competente recurso."