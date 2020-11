V. Guimarães vence Vizela em jogo-treino

O V. Guimarães venceu este sábado o Vizela, em jogo treino. Miguel Luís, Jorge Fernandes e Jacob Maddox foram os autores dos golos dos vimaranenses que bateram a equipa da 2.ª liga por 3-1.





Miguel Luís abriu o marcador na 1.ª parte, após passe de Elias Abouchabaka. O marcador voltou a sofrer alteração minutos depois, na sequência de um canto batido por Ricardo Quaresma e cabeceamento de Jorge Fernandes.Já na 2.ª parte do encontro, Jacob Maddox fez o terceiro do V. Guimarães, com assistência de Zié Ouattara. Ainda antes do final do encontro, o Vizela reduziu, fixando o resultado em 3-1.Bruno Varela, Zié Ouattara, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Sílvio, Miguel Luís, Pepelu, André Almeida, Elias Abouchabaka, Ricardo Quaresma e Bruno Duarte foram os jogadores que alinharam de início no V. Guimarães, que regressa aos jogos oficiais a 21 de novembro, na Taça de Portugal, frente ao Arouca.