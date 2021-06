V. Guimarães volta ao estádio para votar orçamento em assembleia-geral

Os sócios do Vitória de Guimarães vão discutir e votar o orçamento da época 2021/22 em 26 de junho, no Estádio D. Afonso Henriques, espaço utilizado para uma assembleia-geral extraordinária.

Depois de ter aceitado mudar a reunião magna de 29 de maio do pavilhão Unidade Vimaranense, cujo limite era de 282 associados, devido às restrições sanitárias no âmbito da pandemia de covid-19, para o estádio, que assegura um máximo de 1.047 pessoas, o clube vimaranense decidiu manter o recinto ao ar livre como palco da próxima assembleia-geral, ordinária, com a mesma lotação.

A ordem de trabalhos divulgada hoje, no sítio oficial vitoriano, inclui, para além da "apresentação, discussão e votação do orçamento anual para o exercício de 2021/2022 e respetivo parecer do conselho fiscal", a "leitura e a aprovação da ata" da assembleia-geral extraordinária de maio e ainda "30 minutos para discutir assuntos de interesse do clube".

A reunião magna decorrida em 29 de maio contou com cerca de 650 sócios do emblema minhoto.