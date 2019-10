Várias baixas no último treino do V. Guimarães antes da receção ao Eintracht Frankfurt

O último treino do Vitória para o jogo de quinta-feira da Liga Europa frente ao E. Frankfurt decorreu esta manhã, na Academia do clube e não contou com os guarda-redes Jhonatan e Miguel Oliveira, o defesa Victor Garcia e os médios Wakaso, Joseph, André André e João Carlos Teixeira, lesionados. João Carlos Teixeira não está inscrito na Liga Europa, assim como Ola John e Alexandre Guedes.





Médio Al Musrati já treinou sem limitações e pode entrar nas opções para o jogo desta quinta-feira, às 20, em 'casa'.O presidente Miguel Pinto Lisboa e o diretor desportivo, Carlos Freitas, assistiram ao treino, assim como Flávio Meireles.