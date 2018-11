Venâncio recupera vaga que começou por ser sua

Salvo algum azar de última hora, Frederico Venâncio fará parte do onze que vai tentar ultrapassar o U. Madeira no próximo domingo. As já habituais oportunidades de Taça, a premiar um central que não teve a sorte do seu lado nestes primeiros meses de época.

Depois de uma pré-temporada de muito bom nível, foi com naturalidade que Venâncio surgiu a titular no primeiro jogo oficial. Só que uma lesão nos derradeiros minutos do encontro com o Tondela atirou o central para fora dos relvados durante várias semanas, perdendo o comboio da titularidade para Osorio e Pedro Henrique. Agora, será precisamente para a vaga do venezuelano que o ex-Sheffield vai entrar no onze, devendo fazer finalmente dupla com o brasileiro.

Frederico Venâncio e Pedro Henrique formaram dupla em vários ensaios de pré-época e, não fossem as lesões que afetaram os dois jogadores no arranque da temporada, seriam a primeira escolha de Luís Castro para o eixo. Agora, vão finalmente ter oportunidade de jogar juntos, algo que ainda não aconteceu em partidas de caráter oficial.

Frederico Venâncio vai somar apenas o terceiro jogo esta época, depois de ter atuado contra o Tondela (quando se lesionou) e na última eliminatória da Taça de Portugal (contra o Valenciano). No primeiro jogou ao lado de Osorio e no segundo fez par com João Afonso.