V. Guimarães suspende todas as atividades desportivas nos escalões de formação

O V. Guimarães divulgou esta terça-feira a suspensão de todas as atividades desportivas nos escalões de formação, como medida de prevenção devido ao surto de coronavírus.





"No seguimento dos últimos desenvolvimentos no âmbito dos plano de contingência para o COVID-19, vem a Direção do Vitória Sport Clube suspender todas as actividades das suas equipas de futebol e restantes modalidades, com excepção das equipas profissionais de futebol (Equipa A e Equipa B), Equipa Sub-23 e as equipas seniores das modalidades com competição, com a data de regresso a ser avaliada consoante o desenrolar da situação epidemiológica na nossa região e no nosso país", pode ler-se no comunicado.Além desta medida - idêntica à adotada também já pelo Portimonense - o V.Guimarães apela também aos sócios e adeptos do clube para que "evitem aglomerações em torno do Estádio e/ou até mesmo em locais públicos para assistirem aos jogos do Vitória.""A preocupação primordial com a saúde e o bem-estar de todos os elementos do Clube levou o Vitória SC a implementar um plano de contingência desde início deste mês que visa a minimização do impacto do surto de coronavirús (COVID-19).No que concerne às medidas tomadas pelas autoridades competentes, o Vitória SC informa que irá cumprir rigorosamente as directrizes apelando desde já aos adeptos vitorianos que evitem aglomerações em torno do Estádio e/ou até mesmo em locais públicos para assistirem aos jogos do Vitória SC.De acordo com o comunicado da FPF, os jogos da equipa principal de futebol do Vitória SC serão à porta fechada. Encontros da Equipa B e Sub-23 não poderão ter mais de 5 mil espectadores e todos os encontros das provas nacionais dos escalões de formação de futebol, entre 14 e 28 de março, serão suspensos.No seguimento dos últimos desenvolvimentos no âmbito dos plano de contingência para o COVID-19, vem a Direção do Vitória Sport Clube suspender todas as actividades das suas equipas de futebol e restantes modalidades, com excepção das equipas profissionais de futebol (Equipa A e Equipa B), Equipa Sub-23 e as equipas seniores das modalidades com competição, com a data de regresso a ser avaliada consoante o desenrolar da situação epidemiológica na nossa região e no nosso país.Suspender todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal entre 14 e 28 de março;Determinar que todos os jogos das competições nacionais seniores de futsal decorram à porta fechada;Determinar que os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde;Determinar que todos os jogos das competições de futebol profissional decorrerão à porta fechada.A FPF continuará a monitorizar a situação, podendo rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas.