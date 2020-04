V.Guimarães volta aos treinos na próxima segunda-feira

Já é oficial. O V.Guimarães vai voltar aos treinos na próxima segunda-feira de manhã, informação veiculada pelo clube à imprensa. Já os testes de despistagem à Covid-19 de plantel e staff terão lugar no sábado, também de manhã, na academia.





Os conquistadores são, assim, mais um clube da Liga NOS a anunciar a retoma dos trabalhos de forma naturalmente condicionada e seguindo todos os cuidades recomendados pela Direção-Geral de Saúde."Vitória SC retoma actividadeDepois de um período de isolamento social devido à pandemia que todos atravessamos, o Vitória SC irá realizar, este sábado, na Academia, os testes de rastreio à Covid-19 a todos os jogadores da equipa A do Clube, bem como a toda a equipa técnica e staff.Sendo o resultado negativo nos testes condição básica para o regresso, os trabalhos retomam segunda-feira, dia 4 de Maio, cumprindo um apertado protocolo em total concordância com as orientações da Direção-Geral da Saúde e as autoridades competentes da área.O plano de retoma do Vitória SC, gizado pelo Departamento Médico do Clube, tem várias recomendações para os atletas e normas que estes devem cumprir, como por exemplo, diariamente e ainda em casa respondem a um questionário de bem-estar com varias questões de despistagem do Covid-19. Já na Academia, os atletas voltam a ser avaliados.Utilizando os campos relvados da Academia, o trabalho no campo vai estar limitado a um número reduzido de atletas, em simultâneo, com acompanhamento pela Equipa técnica e cumprindo todas as distâncias de segurança entre os jogadores e treinadores. Cada atleta terá a sua própria bola, o seu próprio material de treino e a hora definida para o treino.De salientar que a Academia do Vitória sofreu uma higienização profunda e que irá ser desinfetada permanentemente para minimizar todos os riscos. O acesso à mesma está, obviamente, proibido a elementos externos à estrutura do Futebol Profissional do Clube. Foram ainda criados vários circuitos de fluxo para minimizar as áreas de contacto dos atletas, designadas áreas de recolha / deposito de roupa e calçado. Sublinhe-se ainda que nenhum atleta usará os balneários da Academia.Durante esta fase, o Clube irá manter, como até ao momento, todo o apoio aos jogadores, nomeadamente com o serviço de entrega de refeições em casa e auxiliando em toda a logística necessária para as rotinas familiares."