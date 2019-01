Victor Garcia cedido ao Famalicão

Victor Garcia vai jogar no Famalicão até ao final da presente época. O lateral-direito estava tapado por Sacko e Dodô no Vitória e ruma ao emblema da 2ª Liga, por empréstimo, para poder somar minutos de jogo.Com contrato com os minhotos até junho de 2021, Victor Garcia, de 24 anos, procura relançar a sua carreira em Famalicão, depois de não ter somado qualquer minuto nesta primeira metade da época. Em 2017/18 realizou 21 jogos pela formação principal do Vitória.Apesar do empréstimo contemplar uma cláusula de compra para o Famalicão, os valores da mesma não devem permitir uma eventual mudança a título definitivo no final da temporada.De recordar que David Luís também está cedido pelos vimaranenses ao Famalicão, mas tal não impede uma nova cedência. A regra de um emprestado por clube não se aplica em mudanças para a 2.ª Liga, conforme está escrito no Artigo 78 do Regulamento de Competições da Liga de Clubes.