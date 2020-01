Victor Garcia: «Merecíamos o empate»

Victor Garcia considerou a derrota diante do Benfica um resultado "injusto" e destacou a eficácia encarnada. "Tentámos fazer o que o técnico pediu durante a semana e mercíamos pelo menos o empate. Fica uma sensação amarga pois o Benfica só fez um remate e marcou golo", afirmou o jogador do V. Guimarães, à Sport TV, onde ainda destacou a prestação frente aos candidatos: "Contra as equipas grandes temos feito boas partidas. Lutamos muito e só nos tem faltado um pouco de sorte".