Victor García: «O plantel está seguro do que está a fazer»

Victor García, como é natural, não podia esconder as saudades dos treinos coletivos, o que se verificou a partir da última semana. Para além de abordar esse aspeto, o lateral realça os cuidados de higiene e segurança que o Vitória e o plantel têm seguido.









"Já tinha muitas saudades de fazer trabalhar em grupo. Estamos a fazer os treinos normais, mas mantendo o distanciamento fora do relvado. O grupo está seguro do que está a fazer e o clube tem seguido todas as normas. Há que continuar assim", afirmou o venezuelano, convidado pelo relações públicas Neno para a rubrica 'A Chamada do Neno'.Já no que toca o lado mais pessoal, Victor García conta como está a viver este período de pandemia e como está a família na Venezuela: "Foram mais de dois meses fechados e isso fez que as pessoas estivessem mais conectadas, mais em comunhão. Eu dou apoio à minha esposa e ela a mim. Na Venezuela, a família está bem, estão cheios de saúde, que é o mais importante. Há que conviver com isto. É seguir para a frente porque virão coisas melhores."Por fim, o defesa deixou uma mensagem aos adeptos: "Saiam o menos possível, apenas para fazerem as coisas essenciais."