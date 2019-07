Vitamina B reforça ataque em 'cacos'

O Vitória partiu ao final da tarde de ontem para Quiaios, onde vai estagiar até ao próximo domingo, e Ivo Vieira levou na bagagem uma boa dose de ‘vitamina B’, de forma a disfarçar as lacunas ainda evidentes no plantel. O ataque é, indiscutivelmente, o sector mais deficitário por esta altura, como se comprova pelo facto de o técnico ter chamado três jovens da equipa B para o estágio.Os extremos Nuninho e João Correia e o ponta-de-lança João Pedro vão estar às ordens de Ivo Vieira ao longo de toda a semana, ajudando a tapar os ‘buracos’ e, quem sabe, aproveitando a oportunidade para segurar um lugar no plantel principal. Além deste trio, o técnico chamou ainda o central Romain Correia e o médio Reisinho, dois jogadores que se têm vindo a destacar nos trabalhos de pré-temporada.Voltando ao sector ofensivo e à falta de profundidade do mesmo, dizer ainda que Welthon ficou em Guimarães a realizar trabalho específico no ginásio, podendo vir a ser integrado no decorrer da semana. Ola John viajou, mas, como é sabido, está lesionado e vai limitar-se a realizar trabalho de recuperação à lesão muscular que o vai impedir de dar o seu contributo à equipa na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa.O outro elemento que seguiu viagem para Quiaios com problemas físicos foi Wakaso. No entanto, o médio está na etapa final da recuperação e tem prevista a reintegração progressiva ao longo da semana.André André e Aziz, com lesões mais problemáticas, ficaram em Guimarães, ao passo que Sacko e Tyler Boyd continuam ao serviço das respetivas seleções.