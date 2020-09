Vitória de Guimarães bate Ac. Viseu com golo madrugador de Janvier

O V. Guimarães, para concluir o seu estágio em Quiaios, disputou nesta sexta-feira, no Centro de Estágio Rosa Náutica, um jogo-treino diante do Ac. Viseu. Os minhotos levaram a melhor com um golo de Nicolas Janvier, aos cinco minutos.





O médio francês, que jogou na equipa B na temporada transata, vai assim marcando pontos na equipa principal, ele que faturou assistido pelo incontornável Marcus Edwards, após uma jogada do inglês a partir do corredor direito.Tiago Mendes utilizou um total de 22 jogadores neste teste e lançou cinco reforços no onze inicial: Bruno Varela, Mumin, Jorge Fernandes, Jonas Carls e Noah Holm. Nicolas Tié, Abou Ouattara e Bruno Duarte não jogaram porque fizeram gestão de esforço, enquanto Mascarenhas, Gideon Mensah e Joseph ainda incorporam o boletim clínico.O plantel folga agora no fim de semana e regressa ao trabalho na próxima segunda-feira.