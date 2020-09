Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitória de Guimarães com boas perspetivas por Quaresma Extremo está agradado com o projeto do Vitória e negócio pode avançar. Jogador decide em breve





ESPERANÇA. Internacional português perto do ‘sim’