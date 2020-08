Vitória de Guimarães condenado a realizar um jogo à porta fechada

O Vitória foi condenado a realizar um jogo à porta fechada, informou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da FPF. A interdição do Estádio D. Afonso Henriques surge na sequência do processo disciplinar aberto após a receção ao Benfica, realizado a 4 de janeiro, que ficou marcado por algumas interrupções, na sequência do comportamento incorreto do público.





Para além da interdição do estádio por um jogo, o Conselho de Disciplina ainda multou os minhotos em 29.600 euros e o Benfica em 34 mil euros.Esta decisão do Conselho de Disciplina é passível de recurso, sendo que o mesmo tem efeitos suspensivos, pelo que a interdição deve vir a ser decidida em outras instâncias disciplinares.Entretanto, o Conselho de Disciplina multou ainda o Sporting em 5.040 mil euros, na sequência do comportamento incorreto por parte dos adeptos no encontro diante do Rio Ave, realizado a 26 de setembro, a contar para a fase de grupos da Allianz Cup, e em 10.200 euros por críticas à arbitragem de Tiago Martins no encontro diante do Moreirense, relativo à 30.ª jornada da Liga NOS.