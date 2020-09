V. Guimarães e Moreirense empatam a zero num jogo ainda sem Quaresma

Vitória de Guimarães e Moreirense não foram além de um empate (0-0) em jogo particular, realizado esta quarta-feira no Estádio D. Afonso Henriques. Ainda sem Ricardo Quaresma, a formação da Cidade Berço viu Pepelu e Sílvio estrearem-se com a suas novas cores.





Num jogo equilibrado, a equipa da casa, que apresentou cinco reforços no onze inicial, teve um certo ascendente sobre o adversário e dispôs de mais oportunidades claras para marcar.O Moreirense, que surgiu praticamente sem caras novas - a única, Lucas, é um regresso a Moreira de Cónegos -, teve uma boa reação na segunda parte e também esteve perto do golo, aceitando-se o empate final.O internacional português Ricardo Quaresma, reforço mais sonante dos vitorianos apresentado apenas na terça-feira, não jogou, não constando sequer da ficha de jogo.Na primeira jornada da 1.ª Liga, o Vitória de Guimarães recebe o Belenenses SAD, a 18 de setembro, enquanto o Moreirense defronta o Farense, igualmente em casa, a 20 deste mês.