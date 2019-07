Vitória de Guimarães oficializa lateral Lucas Soares

O lateral direito Lucas Soares, ex-Alverca, reforçou o Vitória de Guimarães, da Liga NOS, informou este sábado o clube minhoto, sem especificar a duração do contrato.O futebolista brasileiro já participou este sábado no primeiro encontro de pré-época dos vitorianos - perderam por 2-1 frente ao Arouca , do Campeonato de Portugal - e, em declarações reproduzidas no site oficial do clube, disse estar "preparado para concorrência saudável" e para "lutar pelos interesses do clube".Formado no Cruzeiro, do Brasil, o defesa chegou a Portugal em janeiro de 2019, tendo marcado um golo em 12 jogos pelo Alverca, sétimo classificado da série C do Campeonato de Portugal, em 2018/19.Lucas Soares é o quarto reforço confirmado para a equipa treinada por Ivo Vieira neste verão, após o guarda-redes Jhonatan (ex-Moreirense), o central Bondarenko (ex-Shakhtar Donetsk, da Ucrânia) e o médio Blati Touré (ex-Córdoba, de Espanha).