Vitória já "descontou" 500 mil euros por Tapsoba

O Vitória já fez chegar ao Estádio do Mar uma quantia na ordem dos 500 mil euros, cumprindo assim a obrigação legal de começar a liquidar os cinco por cento que o Leixões tem direito na sequência da milionária transferência de Tapsoba, que rumou em janeiro ao Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros.





Este facto resolveu o que seria no imediato um problema de tesouraria aos leixonenses, que ainda vão ter direito a mais 400 mil euros para verem cumpridos na totalidade os tais cinco por cento que tinham direito em relação ao defesa-central africano, por serem detentores dessa percentagem do passe quando acordaram a sua transferência para Guimarães.Essa quantia que resta, os tais cerca de 400 mil euros, segundoconseguiu apurar, será imediatamente liquidada quando os vitorianos receberam a segunda tranche do que acordaram com os alemães do Bayer Leverkusen, cumprindo assim todos os prazos estipulados aquando da assinatura do acordo em janeiro último.Registe-se que, entretanto, o Leixões considerou-se credor de mais 20 por cento do passe de Tapsoba, num processo que decorre à margem dos últimos acontecimentos, faltando saber se esta atitude dos vitorianos levará a um acordo total e final entre os dois clubes. O Vitória alega que já tinha chegado a acordo com os leixonenses para adquirir esses tais 20 por cento do passe e ainda antes de fechar as negociações com o Bayer Leverkusen.