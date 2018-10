V. Guimarães diz que mudou zona destinada aos adeptos do Sp. Braga por indicação da PSP

O Vitória de Guimarães afirmou esta sexta-feira que a transferência dos adeptos do Sporting de Braga para outra zona do Estádio D. Afonso Henriques, no clássico da oitava jornada da Liga NOS foi indicada pela PSP.Em resposta ao comunicado dos bracarenses , no qual contestavam a mudança da bancada norte inferior para a superior, os vitorianos realçaram que o pedido de mais 500 bilhetes, além dos 1.000 inicialmente vendidos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) considerou impossível instalar os adeptos na zona inicialmente prevista para o jogo de hoje, agendado para as 21:15."Perante tais factos [a venda de 1.500 bilhetes], os representantes da PSP manifestaram que a bancada norte inferior - inicialmente indicada para colocação dos adeptos visitantes - não seria capaz de albergar a totalidade dos 1.500 adeptos, após a delimitação com faixas de segurança", lê-se na nota, publicada no sítio oficial do Vitória na Internet.Os vimaranenses dizem ainda que, depois de uma reunião, na quarta-feira, com a PSP, em que confirmaram àquela força policial que o "número de adeptos do Sporting de Braga seria igual ou superior a 1.500", avisaram o emblema bracarense que os adeptos arsenalistas "teriam de ser colocados na bancada norte superior", num contacto estabelecido entre os oficiais de ligação aos adeptos dos clubes."Se o número de bilhetes vendidos fosse igual ou superior a 1.500, os referidos adeptos seriam colocados na bancada norte superior, delimitando-se uma área de proteção mais ampla e proporcionando maiores condições de segurança", diz ainda a nota.Na antecâmara de uma partida considerada de "risco elevado" pelo Comando Distrital da PSP de Braga, a SAD vitoriana considerou que a colocação dos adeptos do Braga na bancada norte superior vai ao encontro às exigências de segurança" do jogo.O clube de Guimarães disse ainda que a PSP ficou com a "posse de toda a informação necessária ao dimensionamento das forças de segurança" na primeira reunião entre as entidades, na terça-feira, e que a mudança de bancada foi norteada pela "segurança de todos os intervenientes e não por qualquer razão histórica ou de capricho suportado por interesses clubísticos".O Vitória criticou ainda a postura do clube bracarense, reiterando que "não aceita", "nem nunca aceitará alimentar debates acessórios sem qualquer base justificável", que apenas pretendem "respaldar uma estratégia de vitimização com objetivos políticos bem evidentes".No comunicado esta sexta-feira publicado, o Sporting de Braga, além de se ter queixado dos eventuais perigos para a segurança dos seus adeptos, afirmou que bancada norte inferior tem espaço para 1.778 espetadores e alegou também que a decisão de os transferir pertenceu única e exclusivamente ao clube vitoriano, contrariando a indicação descrita nos bilhetes adquiridos - bancada norte inferior.O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da Liga NOS, com 10 pontos, recebe esta sexta-feira o Sporting de Braga, segundo, com os mesmos 17 pontos do líder Benfica, a partir das 21:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães."Em nome da verdade e do cabal esclarecimento dos factos, a Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD vem esclarecer o seguinte:1. No dia 23 de outubro (3ª feira), numa reunião em que estiveram presentes os responsáveis do Vitória Sport Clube, Futebol SAD bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), Polícia Municipal, empresa de segurança GIRPE e Cruz Vermelha, foi confirmado o envio de 1000 ingressos para o SC Braga, bem como disponibilizada a informação de que haviam sido solicitados mais 500 ingressos por parte do referido clube;2. Perante tais factos, os representantes da PSP manifestaram que a Bancada Norte Inferior – inicialmente indicada para colocação dos adeptos visitantes – não seria capaz de albergar a totalidade dos 1500 adeptos, após a delimitação com "faixas de segurança";3. Em consequência, o Vitória Sport Clube, Futebol SAD manifestou, de imediato, que caso o número de bilhetes vendidos ao clube visitante fosse igual ou superior a 1500, os referidos adeptos seriam colocados na Bancada Norte Superior, delimitando-se uma área de protecção mais ampla e proporcionando maiores condições de segurança;4. No dia 24 de outubro (4ª feira), em nova reunião em que estiveram presentes dois elementos da PSP e ainda os responsáveis do Vitória SC, foi confirmado àquela força policial que o número de adeptos do SC Braga seria igual ou superior a 1500. Assim, foi dada indicação de que os adeptos do clube visitante teriam de ser colocados na Bancada Norte Superior, pelas razões supra expostas, informação essa que foi transmitida pelo Vitória SC ao SC Braga, através de contacto entre os seus "Oficiais de Ligação aos Adeptos".5. Todas as decisões tomadas pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD foram transmitidas aos responsáveis da PSP na reunião de 23 de outubro, ficando estes com a posse de toda a informação necessária ao dimensionamento das forças de segurança para a respectiva partida. Realce-se que, todas as decisões atrás descritas foram sempre tomadas com a plena consciência de que aquilo que nos deve nortear é a Segurança de todos os intervenientes e não qualquer razão histórica ou de capricho suportado por interesses clubísticos.6. Assim, o Vitória Sport Clube, Futebol SAD entende que a colocação dos adeptos do clube visitante na Bancada Norte Superior vai de encontro às exigências de segurança que um jogo de Nível 1 acarreta, considerando o número de adeptos esperado no encontro desta noite.7. Deste modo, o Vitória Sport Clube, Futebol SAD não aceita, nem nunca aceitará, alimentar debates acessórios, sem qualquer base justificável, e que apenas pretendem respaldar uma estratégia de vitimização com objectivos políticos bem evidentes.8. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD continuará a procurar contribuir para o engrandecimento do espectáculo desportivo, alicerçado pelo apoio dos seus indefectíveis adeptos que hoje estarão, como sempre, presentes no Estádio do Rei".