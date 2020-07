Wakaso foi novamente operado ao joelho direito e enfrenta seis meses de paragem

O futebolista do ganês Wakaso voltou a ser operado ao joelho direito e vai enfrentar mais uma paragem de seis meses.





A intervenção cirúrgica foi realizada em Barcelona na semana passada pelo conhecido médico catalão Ramon Cugat, com a aprovação do departamento do V. Guimarães.Wakaso está afastado dos relvados desde Maio de 2019, não tendo cumprido qualquer jogo na época passada. O médio foi submetido a vários tratamentos ao joelho direito e quando se perspetivava o regresso à competição, acabando por se ressentir da lesão.Com mais um ano de contrato com o clube, o jogador ganês apenas poderá voltar a jogar, se a operação der os resultados pretendidos, em fevereiro de 2021.