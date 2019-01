Welthon à espreita

Com apenas dois golos marcados nos últimos seis jogos, Luís Castro pode estar a preparar mexidas na equipa para, de certa forma, agitar o sector mais ofensivo. Nesse sentido, Welthon está na ‘pole position’ para regressar à titularidade, rendendo Alexandre Guedes. O dianteiro português faz parte das opções inicias do técnico há 17 jogos consecutivos, mas a realidade é que está a atravessar uma fase infeliz no que à concretização diz respeito. É que o último dos seis golos marcados esta época foi na deslocação ao terreno do Aves, em meados de dezembro. De então para cá, sete encontros em branco.

Assim sendo, não será de estranhar se Luís Castro apostar em Welthon de início na visita a Santa Maria da Feira. O ponta-de-lança brasileiro esteve de castigo após o Natal, devido a um problema que entretanto foi resolvido. Depois de ter sido reintegrado nos trabalhos, voltou aos convocados e aos relvados na receção ao Benfica da última sexta-feira, tendo atuado pouco mais de meia hora. Apesar de não ter marcado, mostrou empenho e atitude competitiva, podendo ser premiado com um regresso ao onze no duelo contra o Feirense.

Welthon está em Guimarães desde janeiro do ano passado e tarda em afirmar-se em definitivo no Vitória. As lesões têm atrapalhado e o comportamento do jogador nem sempre tem sido o mais correto, como se comprovou pelo episódio recente que acabou em processo disciplinar. De qualquer das formas, a SAD vimaranense mantém total confiança no brasileiro e rejeitou várias abordagens para o ceder neste mercado de inverno. Agora, cabe-lhe corresponder dentro de campo, parecendo que Luís Castro está disposto a dar-lhe oportunidades para se mostrar. Voltar aos golos é uma prioridade, ele que ainda não se estreou a marcar pelo Vitória.