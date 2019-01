Welthon multado e reintegrado

Está encerrado o processo que o V. Guimarães moveu a Welthon. O avançado vai ser reintegrado hoje nos trabalhos, tendo-lhe sido aplicada uma sanção de 30% do salário. A polémica em torno do brasileiro, de 26 anos, surgiu pelo facto de este se ter ausentado para férias no dia do V. Guimarães-Sporting. Apesar de estar agendado um encontro, os jogadores não convocados não se encontravam desobrigados de comparecer a uma sessão de treino. Nesse sentido, quando regressou ao Berço, Welthon foi informado de que estava sujeito a um inquérito. Apesar disso, a SAD não ponderava a saída do dianteiro, em cujo potencial continua a acreditar.O jogador explicou as suas razões, tendo a decisão sido célere. Antes do treino de hoje deverá decorrer uma conversa entre Welthon e o treinador Luís Castro, mas por aí nem existe qualquer questão, dado que o brasileiro esteve sempre disponível para explicar o que sucedeu.

Na Costa do Marfim, e sem justificação, continua Tallo.