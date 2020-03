White Angels pede aos adeptos para não se deslocarem ao estádio

A claque White Angels emitiu esta quarta-feira uma nota no seu Facebook na qual apela a que os seus adeptos não se concentrem junto ao Estádio Dom Afonso Henriques no sábado antes do duelo com o Sporting. Ainda que questione a decisão de disputar o encontro à porta fechada e não o adiamento das partidas, a claque do V. Guimarães deixa claro que não se pode revelar irresponsável perante a atual situação em torno do coronavírus e que, por isso, o "momento atual deve fazer com que a sociedade se proteja e evite comportamentos de risco".





"Na sequência da decisão de na próxima jornada os jogos se realizarem à porta fechada, a direção dos WA99 vem por este meio informar todos os adeptos do Vitória que não promoverá nenhum evento para o dia do jogo.Pese embora a decisão de efectuar jogos à porta fechada não ser do nosso agrado (porque não foram adiados?), não nos podemos revelar irresponsáveis. O momento actual deve fazer com que a sociedade se proteja e evite comportamentos de risco.Temos recebido mensagens no sentido de aderirmos a um movimento que pretende fazer uma espera à entrada do autocarro da equipa no estádio e à volta do mesmo.Vimos pelo presente apelar a todos os adeptos e associados que não promovam ou adiram a este tipo de manifestações.Por muito que nos custe não podermos estar no estádio a apoiar o nosso Vitória, devemos compreender e promover as directrizes dos responsáveis pela saude em Portugal.Que os nossos jogadores, em campo, saibam que os adeptos estão de "quarentena" mas que nunca, nada nem ninguém, nos roubará esta paixão - SINTAM A NOSSA FORÇA! Ela está entranhada neste nosso estádio.PS.: acompanharemos o jogo pelo relato das rádios locais...A direção"