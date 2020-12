Zié Ouattara falha jogo com o Santa Clara após testar positivo à Covid-19

A ausência de Zié Ouattara e a presença de Óscar Estupiñán são as principais notas de destaque da lista de 24 convocados do V. Guimarães para o duelo de domingo com o Santa Clara, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 14 horas, no Dom Afonso Henriques.





No que a Ouattara diz respeito, o costa-marfinense é baixa por ter testado positivo à Covid-19, ao passo que no caso de colombiano se trata de um regresso após um período na equipa B. Note-se que para lá de Ouattara há ainda a referir as ausências, por motivos físicos, de Yann Bisseck, Mascarenhas, Wakaso, Mikel e Joseph.: Bruno Varela, Matous Trmal e JhonatanEasah Suliman, Abdul Mumin, Gideon Mensah, Falaye Sacko, Jonas Carls, Sílvio e Jorge FernandesDenis Poha, André André, Rochinha, Pepelu, Jacob Maddox, André Almeida, Miguel Luís e Nicolas JanvierMarcus Edwards, Bruno Duarte, Ricardo Quaresma, Lyle Foster e Óscar Estupiñán