Bruno Pires reforça defesa do V. Setúbal até 2020

O defesa-central Bruno Pires, oriundo dos brasileiros do Ceará, é reforço do Vitória de Setúbal até 2020, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga NOS na sua página oficial.O brasileiro, de 26 anos, confessa-se feliz pela sua chegada ao futebol português e ao Estádio do Bonfim, onde vai colmatar a recente transferência do compatriota Dankler para os japoneses do Vissel Kobe."Qualquer jogador brasileiro tem o sonho de jogar na Europa e o Vitória proporcionou-me a concretização desse sonho, pelo que estou imensamente agradecido ao presidente e ao clube pela oportunidade que me foi dada. Agora é trabalhar para poder ajudar a equipa a alcançar os objetivos propostos", disse.Em declarações à página oficial do Vitória de Setúbal, Bruno Pires apontou as suas principais características."Já joguei como lateral direito, mas é a central que me sinto mais à vontade. Reconheço que sou um jogador com boa técnica, que gosta de sair a jogar. Penso que vou adaptar-me rapidamente ao futebol português", afirmou.O jogador formado no Atlético Paranaense também representou no seu país o Figueirense e União Barbarense. Entre 2013/14 e 2016/17, Bruno Pires esteve no México, três anos ao serviço do Chiapas e um no Cafetaleros de Tapachula, tendo realizado 73 partidas e apontado quatro golos nos dois emblemas.