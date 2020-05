João Tomaz seguro até 2022

João Tomaz, jovem promessa do V. Setúbal que esta época se evidenciou nos sub-23, renovou por duas temporadas com o clube da I Liga, ficando agora com um vínculo válido até 2022. O médio, de 20 anos, em quem os responsáveis sadinos depositam muitas esperanças, vai na próxima época realizar a pré-época com a equipa principal com o objetivo de ganhar um lugar no plantel.





O atleta, que em 2019/20 cumpriu 21 jogos na Liga Revelação, não esconde a felicidade por ter renovado com o clube. "Esta renovação traduz-se num duplo sentimento. Ou seja, ao mesmo tempo que sinto que é um objetivo e um dever cumprido pelo meu empenho e dedicação, também sinto que isso se reflete no reconhecimento da direção do clube, que acredita no meu trabalho. Por isso, devo o meu agradecimento, na certeza de que não irei desiludir nem desperdiçar esta oportunidade", disse em declarações à página oficial do clube.João Tomaz, que chegou a Setúbal em 2015, oriundo do Estrela de Vendas Novas, deseja agora retribuir a confiança que os sadinos depositaram nele. "São já cinco anos a envergar o símbolo deste clube, que tem uma história enorme. Quero continuar a trabalhar, a ajudar e a contribuir para essa mesma história. A responsabilidade é enorme, pela grandeza do clube e pelas exigências que isso acarreta, mas é essa responsabilidade que me motiva. Quero dignificar este símbolo e a dar alegrias aos nossos adeptos que tudo merecem pela dedicação e apoio que nos têm dado. É para mim um grande orgulho ser jogador do Vitória".