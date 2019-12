Julio Velázquez: «O resultado é justo, fomos muito superiores»

No comando técnico do V. Setúbal há poucas semanas, Julio Velázquez segue sem perder nos sadinos para o campeonato tendo este sábado, diante do Aves, alcançado mesmo a segunda vitória consecutiva , algo que até ao momento não tinha sucedido esta época. Um desfecho que deixou o espanhol naturalmente satisfeito, especialmente porque, no seu entender, a sua equipa se apresentou uns degraus acima do oponente.



"O resultado é justo. Fomos muito superiores. Jogámos para ganhar em todos os momentos. Antes do penálti tivemos muitas situações para fazer golos. Não conseguimos e depois houve a grande penalidade em que o Makaridze esteve muito bem. Tivemos a maturidade para estabilizar no momento em que as coisas ficaram mais difíceis. Os adeptos ajudaram-nos muito. A união entre todos é importante para estarmos sempre mais perto da vitória.

Consistência defensiva



Estamos cá há três jogos e posso falar desse processo desde que cheguei. O objetivo é a permanência e ter identidade clara. Somámos sete pontos em nove. Estamos a criar uma boa imagem, temos posse de bola, tentamos ganhar e que o jogo se desenrole no meio-campo adversário. Um dos princípios da nossa identidade é jogar para ganhar em casa ou fora. Com esta mentalidade objetivos dos três pontos fica mais perto.

Para conseguirmos a manutenção é preciso equilíbrio. O futebol é um todo e temos de ter equilíbrio em toda.

Duas vitórias com adversários diretos deixam equipa mais afastada dos últimos lugares



Não gosto de olhar se estamos com cinco ou 10 pontos acima da 'linha de água'. A mentalidade certa é ganhar os jogos. O mais importante é o plano emocional, é querer e pensar que é possível vencer. Não podemos olhar à tabela e ficar mais ou menos satisfeitos em função dos pontos. Tentar ganhar é sempre o objetivo. Ficar tranquilo ou relaxado acima da linha de água não é ser ambicioso. Gosto de o ser. Queremos ser positivos e fazer o melhor no dia-a-dia. Temos de querer sempre mais.

Tivemos muita sorte porque apanhámos pessoas espetaculares aqui. Não só no balneário, mas no clube. Tudo fica mais fácil na hora de implementar diferentes dinâmicas. Quando há resultados positivos isso é determinante. O plano emocional é importante, com vitórias e pontos, os jogadores e adeptos querem mais".