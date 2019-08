Acácio Santos: «Fica a dedicação, a organização...»

Apesar do V. Setúbal ter saído do Dragão goleado, por 4-0 , este sábado, o treinador adjunto dos sadinos mostrou-se orgulhoso do trabalho feito."Já estávamos à espera de muitas dificulades. Naturalmente, o FC Porto tinha obrigatoriedade e responsabilidade elevada para ganhar a partida, para entrar forte, para controlar a nossa estratégia. A estratégia também já vinha preparada nesse sentido, tentar condicionar, retirar algum protagonismo ao jogo do FC Porto. Conseguimos por momentos. Alguma precipitação também, o jogo foi totalmente diferente da primeira para a segunda parte. Mas sim, o FC Porto conseguiu marcar, também tivemos oportunidade flagrante pelo Hachadi na primeira parte. Acima de tudo, fica, e falando da questão da entrada inicial, fica a dedicação, a organização... Houve uma grande postura e dedicação dos jogadores do V. Setúbal", afirmou Acácio Santos.